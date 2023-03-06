Названа дата премьеры фильма «Солнце мое» в России

Премьера фильма «Солнце мое» состоится 12 марта в «Художественном»

Премьера фильма «Солнце мое» в России состоится 12 марта в кинотеатре «Художественный». Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Автором картины выступила шотландский режиссер Шарлотта Уэллс, ранее работавшая над такими проектами, как «Куртизанки» и «Лето». В основе сюжета ленты — воспоминание главной героини Софи (Селия Роулсон-Холл) о каникулах у моря, которые она проводила с разведенным отцом (Пол Мескал) в возрасте 13 лет.

Роль героини в подростковом возрасте исполнила Фрэнки Корио, в съемках фильма также приняли участие Салли Мессэм, Айс Парлак, София Ламанова, Бруклин Тулсон и другие.

Мировая премьера картины состоялась на Каннском кинофестивале, где получила приз жюри Недели критики French Touch. Фильм стал четырехкратном номинантом премии BAFTA, в том числе за «Лучший британский фильм», а исполнитель одной из главных ролей в проекте Пол Мескал был номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль».

Ранее в онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документального сериала «Проблемы первого мира», посвященного социальным и культурным феноменам западных стран.