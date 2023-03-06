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16:51, 6 марта 2023Ценности

Сестра Кардашьян изменилась до неузнаваемости и удивила фанатов

Телезвезда Кортни Кардашьян удивила поклонников новой прической и окрашиванием

Фото: @kourtneykardash

Американская телезвезда Кортни Кардашьян сменила имидж и удивила поклонников преображением. Соответствующие снимки и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской).

Старшая сестра Ким Кардашьян поделилась серией фотографий, на которых она позирует в кожаном наряде черного цвета, состоящем из корсетного топа на завязках, оверсайз-дубленки и брюк с завышенной линией талии. На размещенных кадрах видно, что бизнесвумен изменилась до неузнаваемости, а именно, сделала каре и стала платиновой блондинкой.

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Подписчики восхитились новым образом предпринимательницы, о чем написали в многочисленных комментариях. «Старшая сестра, а выглядит словно самая младшая», «Красотка», «Просто вау», «Тебе идет новый цвет», «Прекрасное окрашивание», «Идеальная прическа», «Сексуальная блондинка», — высказывались фанаты.

В феврале Кортни Кардашьян снялась в одежде российского бренда Sorelle. Знаменитость опубликовала снимки со съемки рекламы жевательных конфет для интимного здоровья, которые бизнесвумен разработала сама. На размещенных фото Кардашьян позирует в кожаном тренче черного цвета, оформленном глубоким декольте и длинным подолом. Ее образ дополняют шорты в тон наряду.

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Майя Пономаренко
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