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17:28, 6 марта 2023Культура

Памела Андерсон призналась в ненависти к своей внешности до съемок в Playboy

Памела Андерсон призналась в ненависти к своей внешности до съемок в журнале Playboy

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Актриса и модель Памела Андерсон призналась, что ненавидела свою внешность до того, как начала сниматься для журнала Playboy. Об этом сообщает Page Six.

«Я ненавидела то, как выглядела, я ненавидела все. Я была так застенчива, и я всегда думала, что все такие красивые, а у меня просто не было такой уверенности или уверенности в себе», — поделилась Андерсон.

Актриса рассказала, что все изменилось, когда она рискнула и впервые выступила в качестве модели для Playboy в 1989 году. «Затем я сделала свою первую фотосессию с Playboy. Это была первая вспышка, когда я открыла глаза и мне казалось, что я падаю с обрыва. Мне действительно казалось, что я просто (...) разрешаю себе вместо того, чтобы пытаться все контролировать. Это было мое первое чувство свободы», — сказала она.

Ранее Андерсон рассказала о мечте стать монахиней или библиотекарем.

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Варвара Кошечкина
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