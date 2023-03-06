В Израиле в новой версии сказки Сент-Экзюпери Маленький принц стал принцессой

В Израиле в новой версии сказки Антуана де Сент-Экзюпери Маленький принц стал принцессой. Об этом сообщает ТАСС.

Новая версия перевода книги «Маленький принц» на иврит стала доступна в выходные. Отмечается, что решение было принято ради гендерного равенства, новая версия получила название «Маленькая принцесса» и была реализована в рамках проекта крупной израильской сети книжных магазинов «Стеймацки».

«Только 31 процент главных персонажей детских книг женского пола. Таким образом, чтобы продвигать гендерное равенство в детской литературе на иврите, в "Стеймацки" решили запустить этот проект, призывающий писателей и писательниц создавать детские книги с женскими протагонистами», — говорится в заявлении книгоиздателя.

В 2017 году «Маленький принц» стал самой переводимой книгой после Библии и Корана. Сказка, опубликованная в 1943 году, была продана в мире тиражом в более 200 миллионов экземпляров. На русском языке книга была впервые издана в 1959 году в переводе Норы Галь.