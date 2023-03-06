Опубликованы видео со дня рождения тяжелобольного Вячеслава Зайцева

Super опубликовало видео с 85-летия страдающего болезнью Паркинсона модельера Зайцева

Журналисты Super поделились роликами с празднования 85-летия российского модельера Вячеслава Зайцева. Соответствующие видео опубликованы на сайте издания.

Известно, что мероприятие состоялось в Москве в ресторане «Яръ». На размещенных кадрах видно, что тяжелобольной дизайнер сидел за президиумом в компании нескольких человек, в то время как перед ним расставили несколько десятков круглых столов, за которыми расположили гостей. При этом сам Зайцев находился в инвалидном кресле.

Среди знаменитостей, посетивших день рождения страдающего болезнью Паркинсона кутюрье, оказался эстрадный певец Бедрос Киркоров. При этом сына Зайцева Егора не пригласили на торжество.

В ноябре 2021 года появилось видео, в котором страдающий болезнью Паркинсона Вячеслав Зайцев сидит в инвалидной коляске. Блогерша с никнеймом me_nelly_tiktok запечатлела тяжелобольного 83-летнего дизайнера в окружении братьев Хусаиновых, которые называют себя его близкими друзьями.

Слава (Вячеслав Михайлович) Зайцев — российский модельер, уроженец города Иваново, выпускник Московского текстильного института. Эскизы первой коллекции, созданной им для экспериментально-технической швейной фабрики Мособлсовнархоза, были опубликованы в журнале Paris Match, и Зайцева узнали за границей. Работал в Доме моделей одежды на Кузнецком Мосту, руководил фабрикой индпошива №19.