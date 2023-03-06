Испания призвала США забрать загрязненную плутонием после авиакатастрофы землю

Власти Испании призвали США забрать землю, загрязненную плутонием после авиакатастрофы

Власти Испании призвали Соединенные Штаты забрать землю, загрязненную плутонием после авиакатастрофы 57-летней давности, из-за которой были потеряны четыре термоядерные бомбы. Как уточняет El País, упомянутый инцидент произошел над Паломаресом 17 января 1966 года.

После столкновения перевозившего оружие американского стратегического бомбардировщика B-52G с заправщиком KC-135, Соединенные Штаты начали работу по обеззараживанию территории — к инициированной Вашингтоном операции Broken Arrow («Сломанная стрела») тогда привлекли сотни американских солдат. Благодаря усилиям военных, в Паломаресе были собраны тонны зараженной земли, которую позже вывезли в США. Вашингтон планировал продолжить очищение местности, однако Испания, в которой в тот период установился режим Франсиско Франко, ответила отказом, заверив, что с землей все в порядке.

El País указывает, что вопреки тогдашним заявлениям властей, в Паломаресе остался радиоактивный мусор, закопанный в канавах. В 2007 году там был выявлен высокий уровень радиации.

В октябре 2015 года занимавший должность главы МИД Испании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо встретился с госсекретарем США Джоном Керри, приехавшим тогда с визитом в Мадрид. В ходе встречи стороны подписали соглашение по очистке зараженной земли в районе Паломареса (провинция Альмерия, автономное сообщество Андалусия), где в 1966 году из-за авиакатастрофы разрушились две термоядерные бомбы.

Инцидент спровоцировало столкновение перевозившего оружие американского стратегического бомбардировщика B-52G с заправщиком KC-135. На борту бомбардировщика находились четыре термоядерные бомбы, две из них при падении разрушились. В результате погибли семь человек.