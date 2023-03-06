Двое участников движения АУЕ получили сроки за дебош в российском общежитии

В Чите осудили двух участников движения АУЕ, устроивших дебош в общежитии техникума

Черновский районный суд города Читы приговорил к 3 и 3,5 года лишения свободы двух участников запрещенного в России экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), устроивших дебош в общежитии Забайкальского техникума профессиональных технологий и сервиса. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ России.

Мужчины признаны виновными по пункту «г» части 2 статьи 161 («Грабеж»), части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), пункту «а» части 2 статьи 282 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.

По данным ведомства, в ноябре 2021 года пьяные фигуранты и 13 несовершеннолетних устроили беспорядки в общежитии. Они выбивали двери, портили вещи, угрожали сотрудникам расправой и выкрикивали лозунги движения. Когда на место происшествия прибыли росгвардейцы, сообщники не остановились. Они угрожали силовикам насилием и призывали студентов к массовой драке.

Отмечается, что 32 студента, которые поддерживают взгляды АУЕ, получили предостережения.