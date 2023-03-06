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18:49, 6 марта 2023Культура

Опубликован первый трейлер нового мультфильма о Черепашках-ниндзя

Вышел первый трейлер нового полнометражного мультфильма о Черепашках-ниндзя

Опубликован первый трейлер нового полнометражного мультфильма о Черепашках-ниндзя. Видео опубликовано в YouTube-канале студии Paramount Pictures.

Известно, что сюжет ленты расскажет о том, как люди узнают о существовании Черепашек после того, как долгие годы от них это скрывали. Главные герои вместе с новой подругой Эйприл О`Нил стремятся завоевать уважение жителей Нью-Йорка, а также обезвредить местных преступников.

Постановщиком новой экранизации выступил Джефф Роу, известный по мультфильму «Митчеллы против машин», сценарий написал Брендан О`Брайэн. Продюсером картины стал Сет Роген. Премьера запланирована на 4 августа этого года.

Сергей Равин
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