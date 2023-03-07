Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:41, 7 марта 2023Мир

В России анонсировали продолжение политики давления ЕС на россиян

И.о. постпреда России при ЕС Логвинов: давление Европы на россиян будет продолжаться

Фото: Johanna Geron / Reuters

Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, нацеленная на ущемление их прав, продолжится, так как это один из инструментов давления на Москву. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

«Делать вид, будто этого не происходит, мы не собираемся», — пообещал он. Логвинов считает, что антироссийские санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, ограничивают права обычных россиян. Из-за этого они не могут спокойно распоряжаться своей собственностью или вести частную жизнь, убежден дипломат.

Страны ЕС еще в прошлом году анонсировали принятие мер, которые будут ограничивать не только некоторых россиян, но и иностранцев, которые помогают им обходить санкции. В восьмом пакете европейских санкций, принятом 6 октября, новый подход и применили: ЕС включил в перечень тех, кто может попасть под санкции, лиц, «способствующих нарушениям запрета на обход ограничений».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили о контроле почти половины Артемовска российскими силами
Опубликовано фото букетов от сотрудников МЧС пассажиркам столичного метро
Россиянин пропал в горах Красноярского края
Названо время выхода фильма «Брат 3» с участием рэпера Птахи
Второй особняк Чекалиных стоимостью в миллиард рублей попал под обыски СК
Самые дорогие модели Tesla подешевели
Сроки проведения экономического форума во Владивостоке перенесли
20 лет проходивший босиком мужчина стал для окружающих испытанием на терпимость
Служебный автобус армянского правительства попал в ДТП
В России выросло кредитование в юанях
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.