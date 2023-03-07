В России анонсировали продолжение политики давления ЕС на россиян

И.о. постпреда России при ЕС Логвинов: давление Европы на россиян будет продолжаться

Дискриминационная политика Евросоюза в отношении граждан России, нацеленная на ущемление их прав, продолжится, так как это один из инструментов давления на Москву. Об этом заявил исполняющий обязанности постпреда России при ЕС Кирилл Логвинов в интервью РИА Новости.

«Делать вид, будто этого не происходит, мы не собираемся», — пообещал он. Логвинов считает, что антироссийские санкции, введенные после начала боевых действий на Украине, ограничивают права обычных россиян. Из-за этого они не могут спокойно распоряжаться своей собственностью или вести частную жизнь, убежден дипломат.

Страны ЕС еще в прошлом году анонсировали принятие мер, которые будут ограничивать не только некоторых россиян, но и иностранцев, которые помогают им обходить санкции. В восьмом пакете европейских санкций, принятом 6 октября, новый подход и применили: ЕС включил в перечень тех, кто может попасть под санкции, лиц, «способствующих нарушениям запрета на обход ограничений».