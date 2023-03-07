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19:40, 7 марта 2023Силовые структуры

Россиянин попытался оказать жене медицинскую помощь и случайно задушил ее

Житель Башкирии попытался оказать супруге медицинскую помощь и случайно задушил ее

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Житель Башкирии случайно задушил жену, пытаясь спасти ее и оказать ей медицинскую помощь. Об этом сообщает «КП-Уфа».

Суд признал его виновным в причинении смерти по неосторожности и приговорил к году ограничения свободы.

По сведениям издания, в один из дней пара выпивала в гостях у соседей. По дороге домой женщина упала в снег, после чего не смогла идти — ее пришлось нести на руках. Дотащить жену мужчине помог сосед. Товарищи уложили ее на диван, после чего сосед ушел, а супруг отправился кормить скотину в сарай.

Вернувшись через полчаса, мужчина увидел, что россиянка лежит без сознания с высунутым языком. Он попытался оказать ей первую помощь и начал растирать шею, дуть в рот и делать непрямой массаж сердца. Через полтора часа он позвал на помощь соседей, те вызвали медиков. Фельдшер диагностировал смерть женщины и достал у нее из горла зубной протез. Супруг в это время начал целовать и трясти тело погибшей.

В ходе следствия выяснилось, что женщина скончалась не из-за попавшего в горло протеза, а из-за неумелых действий избранника.

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Владимир Шарапов
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