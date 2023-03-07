Диетолог назвала самые полезные блюда на завтрак

Диетолог Павличенко: для завтрака стоит выбирать богатые сложными углеводами продукты

Кандидат медицинских наук, диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко в беседе с «Газета.Ru» назвала самые полезные блюда на завтрак.

По ее словам, для утреннего приема пищи предпочтительно выбирать богатые сложными углеводами продукты. Специалист пояснила, что они постепенно усваиваются, равномерно насыщая организм энергией.

Диетолог отметила, что среди лучших блюд на завтрак первое место занимают каши из цельнозерновых круп. Она добавила, что такие каши богаты пищевыми волокнами и витаминами группы В. Также она порекомендовала добавить свежие или замороженные фрукты и ягоды.

Павличенко подчеркнула, что также для завтрака подходит бутерброд из муки грубого помола с мягким маргарином или спредом, рыбой слабой соли и авокадо. По ее словам, такой вариант полезен, так как содержит белок, полезные ненасыщенные жирные кислоты, в том числе омега-3.

Кроме того, полезны на завтрак кисломолочные продукты сниженной жирности, сказала специалист. Она отметила, что греческий йогурт без сахара, простокваша и творог богаты кальцием и белком.

Ранее Павличенко сообщила, что самыми вредными для ЖКТ являются продукты, богатые сахаром и бедные пищевыми волокнами. По ее словам, к таким продуктам относятся сладости и пакетированные соки, а также красное мясо и мясопродукты.

