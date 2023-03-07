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08:00, 7 марта 2023Ценности

Бритни Спирс станцевала на камеру в полупрозрачном платье

Певица Бритни Спирс станцевала на камеру в полупрозрачном платье с глубоким декольте

Кадр: @britneyspears

Американская певица Бритни Спирс поделилась с подписчиками откровенным видеороликом. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость снялась в корсетном платье длины мини, оформленное глубоким декольте. Ее образ дополняют босоножки на каблуке, подведенные черным карандашом глаза и высокая небрежная прическа. Так, на размещенных кадрах поп-исполнительница начала исполнять танец под собственный трек The Hook Up, сжимая руками свою грудь и приподнимая юбку.

«Пришлось примерить это платье», — подписала артистка пост, который набрал 341,5 тысяч лайков.

В феврале Бритни Спирс примерила для ролика мини-платье с глубоким декольте, передняя часть которого украшена бриллиантами и другими крупными камнями. По словам поп-исполнительницы, она самостоятельно сшила вещь, заранее купив материалы за 170 долларов (12,6 тысячи рублей). «Ладно, это не Versace, но я сделала это сама», — рассказала звезда.

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Мария Винар
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