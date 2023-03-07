Россиянку убило спиленным ее сожителем деревом

В Амурской области женщина скончалась после падения спиленного ее сожителем дерева

В Амурской области россиянка скончалась после падения дерева, которое спилил ее сожитель. Об этом во вторник, 7 марта, сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России по региону.

Инцидент произошел 17 декабря 2022 неподалеку от поселка Горного Зейского района. Согласно версии следствия, мужчина заготавливал дрова в лесу. Одно из спиленных деревьев упало на его сожительницу, которая находилась неподалеку. От полученной травмы женщина скончалась на месте.

Мужчину обвиняют причинении смерти по неосторожности. Свою вину обвиняемый полностью признал. Следователи в ближайшее время направят уголовное дело в суд.

Ранее на Ямале оленевод направился на отстрел молодых оленей, где выстрелил сквозь стадо животных и убил человека, находящего с другой стороны выгона.