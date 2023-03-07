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08:01, 7 марта 2023Интернет и СМИ

Врач с Первого канала назвал неочевидный признак сахарного диабета

Врач Гандельман заявил, что потрескавшиеся губы могут быть признаком сахарного диабета

Фото: Unsplash

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале рассказал, какой неочевидный внешний признак может указывать на сахарный диабет. Выпуск передачи доступен на Rutube.

Специалист заявил, что признаком сахарного диабета могут быть потрескавшиеся губы. «Почему губы трескаются? Когда кожа высыхает. (...) Сахар высушивает кожу, вызывает склонность к инфекциям, и губы трескаются», — объяснил Гандельман.

При этом кардиолог отметил, что потрескавшиеся губы не обязательно свидетельствуют об этом заболевании. По его словам, такой симптом может возникать при временной остановке дыхания во сне — храпе. Еще одной причиной сухих губ может быть железодефицитная анемия, добавил врач.

Ранее Гандельман в программе «Жить здорово!» заявил, что у людей с сахарным диабетом риски развития деменции в пожилом возрасте выше, чем у тех, у кого нет этой болезни. По его словам, если пациент с таким диагнозом будет тщательно следить за уровнем сахара в крови, то он может уберечь себя от возникновения деменции.

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Олег Давыдов
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