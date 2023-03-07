В Карачаево-Черкесии стартовали Дни карачаевского языка, литературы и искусства

Дни карачаевского языка, литературы и искусства стартовали в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает ТАСС.

В рамках мероприятия в Черкесске проходит выставка литературы о быте и культуре народа. По словам первого замминистра республики по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати Ислама Хубиева, на выставке представлены также научные публикации по языкознанию и литературоведению, фольклору, учебники и методические пособия для изучения карачаевского языка.

Кроме того, в регионе прошел круглый стол «Роль педагога, наставника в сохранении и развитии языка и культуры карачаевского народа», в библиотеке также подготовили персональную выставку члена Союза художников России, заслуженного деятеля искусств Карачаево-Черкесии Мустафы Кипкеева.

В республиканской библиотеке отметили, что мероприятия проходят в рамках проекта «Родного края облик многоликий».