Сроки проведения экономического форума во Владивостоке перенесли

Сроки проведения ВЭФ-2023 перенесли на неделю из-за графика международных мероприятий

Сроки проведения Восточного экономического форума (ВЭФ-2023) во Владивостоке перенесены, мероприятие пройдет с 12 по 15 сентября. Об этом говорится на сайте Росконгресса.

Ранее сообщалось, что форум пройдет в период с 5 по 8 сентября.

«Решение об уточнении дат Восточного экономического форума связано с графиком международных мероприятий. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня», — сказано в сообщении.

Мероприятие состоится на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Центральным событием форума станет пленарное заседание, проведение которого намечено на 14 сентября.

ВЭФ — международный форум, впервые проведенный в России в 2015 году. Мероприятие проводится ежегодно (кроме 2020 года, когда перерыв был сделан из-за пандемии). В 2022 году на ВЭФ приехали свыше семи тысяч участников из 68 стран и территорий. Тогда на полях форума были подписаны соглашения на 3,27 триллиона рублей.