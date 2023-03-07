Боявшийся опоздать на работу россиянин угнал иномарку

Житель Сочи угнал Opel Astra, чтобы вовремя приехать на работу

В Сочи полицейские задержали 20-летнего местного жителя, подозреваемого в угоне иномарки Opel Astra. Об этом «Ленте.ру» сообщили в городском УВД.

В полицию обратилась россиянка. Она сообщила, что ее муж, собираясь на работу, завел машину, после чего отошел, оставив ее незакрытой. После этого автомобиль кто-то угнал. Стражи порядка изучили записи с камер видеонаблюдения и выяснили, что к преступлению причастен молодой разнорабочий со стройки.

Проходя мимо парковки, он заметил незапертую машину с работающим двигателем и решил воспользоваться ей, чтобы вовремя приехать на работу. Добравшись до транспортной развязки, россиянин припарковал авто у магазина и пересел на общественный транспорт.

В отношении молодого человека возбудили дело по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения») УК РФ. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.