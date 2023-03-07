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16:52, 7 марта 2023Моя страна

В Дербенте нашли остатки старинного караван-сарая

В Дербенте под жилыми домами обнаружены остатки караван-сарая XVII века

Фото: Telegram-канал ГБУ РД «Дербентский музей-заповедник»

Сотрудники Дербентского музея-заповедника нашли под жилыми домами в районе Старой торговой площади в центре города остатки древнего сооружения. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

По предварительным оценкам это остатки древнего караван-сарая XVII века. «На старых рисунках Дербента (рисунок Адама Олеария 1638год, рисунок Эйхвальда 1825 год) на этом месте хорошо просматривается большой квадратный караван-сарай. Известно, что в XVII веке на торговую площадь города выходили 3 караван-сарая: два небольших караван-сарая и один большой квадратный караван – сарай с размерами приблизительно 50х50 метров и внутри двора водохранилище», — говорится в сообщении.

По периметру караван-сарая небольшие помещения образовывали достаточно большой внутренний двор, который имел единственные ворота. Все помещения со стороны улицы имели глухие стены, а со стороны двора — арочные фасады без окон. По данным специалистов, если судить по сохранившимся зданиям караван-сараев города начала XX века – они двухэтажные с подвалом. Выходит, обнаружена только подземная часть караван-сарая.

Музей-заповедник направит в Агентство по охране культурного наследия Республики Дагестан справку о выявленном объекте для дальнейшей экспертизы и постановки на учет.

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Варвара Кошечкина
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