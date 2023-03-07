В России разработали «кардиопластырь» для удаленного слежения за работой сердца

В Сеченовском Университете создали прибор, удаленно снимающий электрокардиограммы пациента

Российские ученые Сеченовского Университета разработали «кардиопластырь» — гибкое биосенсорное устройство, которое позволит удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечалось, что «кардиопластырь» беспрерывно снимает электрокардиограммы пациента в течение 14 дней — устройство анализирует уровень физической активности человека во время отдыха, работы, занятий спортом, следит за изменениями положения тела в пространстве, движениями и даже падениями. Данные о работе сердца передаются на серверы с помощью мобильного телефона.

Кардиолог может подключиться к системе с любого устройства и проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы, а также передать рекомендации в мобильное приложение пациента (например, по корректировке доз препаратов). Ученые подчеркнули, что создали «кардиопластырь» миниатюрным, беспроводным и водонепроницаемый, поэтому прибор не будет вызывать дискомфорта.

Работу над созданием прибора ведут специалисты научного центра «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», который был создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине.

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