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15:28, 7 марта 2023Моя страна

В России разработали «кардиопластырь» для удаленного слежения за работой сердца

В Сеченовском Университете создали прибор, удаленно снимающий электрокардиограммы пациента

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские ученые Сеченовского Университета разработали «кардиопластырь» — гибкое биосенсорное устройство, которое позволит удаленно следить за сбоями в работе сердца человека и быстро назначать эффективное лечение. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечалось, что «кардиопластырь» беспрерывно снимает электрокардиограммы пациента в течение 14 дней — устройство анализирует уровень физической активности человека во время отдыха, работы, занятий спортом, следит за изменениями положения тела в пространстве, движениями и даже падениями. Данные о работе сердца передаются на серверы с помощью мобильного телефона.

Кардиолог может подключиться к системе с любого устройства и проанализировать состояние сердечно-сосудистой системы, а также передать рекомендации в мобильное приложение пациента (например, по корректировке доз препаратов). Ученые подчеркнули, что создали «кардиопластырь» миниатюрным, беспроводным и водонепроницаемый, поэтому прибор не будет вызывать дискомфорта.

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Работу над созданием прибора ведут специалисты научного центра «Цифровой биодизайн и персонализированное здравоохранение», который был создан для решения прорывных междисциплинарных задач в медицине.

Ранее в феврале участники сообщества ученых «Искра» конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — объявили о новых прикладных разработках в области искусственного интеллекта и технологий для газовой энергетики. Например, ученые рассказали о построении моделей биоподобного искусственного интеллекта на нестандартных основах.

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Дарья Рыбак
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