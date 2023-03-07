В Чехии украли якобы принадлежащего Кадырову жеребца за 1,3 миллиона рублей

В Чехии украли якобы принадлежащего Рамзану Кадырову коня за 1,3 миллиона рублей

В Чехии украли чистокровного английского жеребца, который якобы принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что злоумышленники вывезли коня по кличке Zazou из конюшни в поселке Крабчице. «Кража, вероятно, произошла в ночь с 3 на 4 марта. По всей видимости, неизвестный снял с раздвижной двери в конюшне страховочную цепь с карабином и увел племенного жеребца», — рассказала пресс-секретарь полиции Павла Кофрова журналистам Idnes.

Согласно материалу, стоимость 16-летнего жеребца составляет 400 тысяч крон (1,3 миллиона рублей). Отмечается, что у животного есть отметина в виде неправильной белой звезды на лбу, а часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета.

Известно, что данный конь, который был куплен в 2012 году, вместе с несколькими другими лошадьми являлся частью имущества, которое Чехия заморозила у главы Чечни на основании международных санкций.

Рамзан Кадыров известен своей привязанностью к животным. По разным оценкам, в его конюшне породистых скакунов содержатся свыше сотни лошадей, которые регулярно принимают участие в скачках в России и за рубежом. В апреле 2021 года глава Чечни сообщил, что в республике будут организовывать престижные скачки лошадей чистокровной породы на высшем уровне. Для этого рядом с Грозным строят семь конюшен для размещения элитных лошадей.