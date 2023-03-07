Умер культовый продюсер панк-музыки Гленн Локетт

Американский продюсер панк-музыки Гленн Локетт скончался на 73-м году жизни

Скончался культовый американский продюсер панк-музыки Гленн «Спот» Локетт. Об этом сообщает Consequence of Sound.

Известно, что мужчина боролся с фиброзом легких, а затем перенес инсульт, после которого не смог восстановиться. Локетт умер на 73-м году жизни.

Гленн Локетт родился в Лос-Анджелесе в 1951 году. В начале 1980-х он присоединился к лейблу SST Records. Локетт внес неоценимый вклад в формирование американской панк-сцены. В частности, он помогал записывать альбомы таким группам, как Black Flag, Descendents, Minutemen, Hüsker Dü и другим. В 1986 году Спот покинул SST Records, продолжая продюсировать и сочинять музыку.