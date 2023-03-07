Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 7 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 7 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

По сообщению официального представителя Минобороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, за минувшие сутки российские войска уничтожили несколько единиц военной техники, поставленной Украине Западом. Так на донецком направлении были уничтожены самоходная артиллерийская установка (САУ) М109 Paladin и артиллерийская система М777 производства США, а на купянском направлении — САУ Krab.

Кроме того, суммарно на всех направлениях военных действий были уничтожены более 300 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Конашенков добавил, что за сутки российские авиация и артиллерия нанесли поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ и живой силе и технике в 128 районах.

В то же время авиация и системы противовоздушной обороны уничтожили два самолета противника: Су-24 и Су-25.

Всего же с начала проведения специальной военной операции по состоянию на 7 марта были уничтожены 398 самолетов, 217 вертолетов, 3356 беспилотных летательных аппаратов, 410 зенитных ракетных комплексов, 8205 танков и 8780 единиц специальной военной автомобильной техники.