Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 8 марта работающих на новых территориях медиков

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с 8 марта работающих на новых территориях России женщин-врачей и медсестер. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Накануне 8 Марта встретился с женщинами-врачами и медсёстрами, которые работают на новых территориях России. Восхищен неравнодушием и мужеством этих людей, выполняющих свою работу порой с риском для собственной жизни», — написал мэр российской столицы.

Он также сообщил, что с ноября прошлого года московские медики только в ЛНР приняли больше шести тысяч детей — многие годами не проходили диспансеризацию. В республике посменно работали бригады московских врачей и медсестер: 29 сотрудников из 18 медорганизаций.

«Также важно отметить вклад медиков, которые оказывают всю необходимую помощь детям из новых регионов здесь, в Москве, в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии и других медицинских организациях столицы. От всей души благодарю наших медиков за высочайший профессионализм. С наступающим 8 Марта!» — сказал Сергей Собянин.