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15:30, 7 марта 2023Экономика

Meta запланировала уволить еще тысячи сотрудников

Bloomberg: после увольнений 13% персонала Meta сократит еще тысячи сотрудников

Фото: unsplash

Американская корпорация, владеющая Facebook, WhatsApp и Instagram — Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) — планирует продолжить увольнения после массового сокращения персонала в конце года. По данным Bloomberg, процедура затронет тысячи сотрудников уже на этой неделе.

В компании объясняют сокращения необходимостью снизить расходы и сделать Metа более эффективной и компактной. Корпорации пришлось пойти на такой шаг, после того как в октябре прошлого года она представила неутешительные прогнозы по доходам в четвертом квартале. За ними мгновенно обрушились акции компании — падение стало рекордным с 2016 года. Рыночная капитализация корпорации сократилась на четверть.

Facebook от TradingView

Ранее глава Meta Марк Цукерберг уволил 13 процентов сотрудников, или более 11 тысяч человек. В письме работникам гендиректор признался, что ошибался, ожидая постоянного роста компании после головокружительного успеха во время пандемии. «К сожалению, все пошло не так, как я ожидал», — заявил бизнесмен.

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В 2022 году сокращали штат также Tesla и Twitter Илона Маска, а с наступлением 2023 года планы по сокращению тысяч работников опубликовали сразу три из «большой пятерки» крупнейших IT-гигантов мира — Microsoft, Alphabet и Amazon.

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Мария Грушко
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