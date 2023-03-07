Главной проблемой для экспорта российского газа назвали нехватку кадров

Ректор Горного института Литвиненко назвал главной проблемой СПГ в России нехватку кадров

Развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) в России сталкивается с рядом проблем, главной из которых остается нехватка специалистов, текущий спрос на квалифицированные кадры значительно превышает предложение. Такое мнение высказал ректор Санкт-Петербургского горного университета (Горный институт) Владимир Литвиненко, пишет «Интерфакс».

Его слова попали в пресс-релиз по итогам правительственного совещания по данному вопросу, проведенного вице-премьером Александром Новаком. Литвиненко подчеркнул, что необходимо также скоординировать усилия заказчиков для разработки отечественных технологий производства оборудования для выпуска СПГ, в том числе теплообменников и турбин, чтобы в дальнейшем вывести их в серийное производство и обеспечить новые проекты.

По оценке Новака, в ближайшие годы экспорт российского СПГ вырастет в два раза — с 33 миллионов тонн до 66-ти — благодаря увеличению производства за счет новых проектов. Стратегической задачей он назвал выход на уровень 100 миллионов тонн в год.

Для этого необходимо обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования, а также снизить административные барьеры. Минэнерго при поддержке Минпромторга должно будет разработать дорожную карту соответствующего проекта.

Почти все российские СПГ-заводы используют иностранное оборудование, единственным исключением является четвертая линия завода «Ямал СПГ», которая работает по запатентованной «Новатэком» технологии «Арктический каскад». Однако глава компании Леонид Михельсон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году призвал резко увеличить финансирование разработок оборудования на замену импорту. Он подчеркнул, что за рубежом индустрия формировалась десятилетиями, поэтому ускоренно наладить производство оборудования такой высокой сложности без господдержки невозможно.