Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:06, 7 марта 2023Экономика

Главной проблемой для экспорта российского газа назвали нехватку кадров

Ректор Горного института Литвиненко назвал главной проблемой СПГ в России нехватку кадров

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Развитие производства сжиженного природного газа (СПГ) в России сталкивается с рядом проблем, главной из которых остается нехватка специалистов, текущий спрос на квалифицированные кадры значительно превышает предложение. Такое мнение высказал ректор Санкт-Петербургского горного университета (Горный институт) Владимир Литвиненко, пишет «Интерфакс».

Его слова попали в пресс-релиз по итогам правительственного совещания по данному вопросу, проведенного вице-премьером Александром Новаком. Литвиненко подчеркнул, что необходимо также скоординировать усилия заказчиков для разработки отечественных технологий производства оборудования для выпуска СПГ, в том числе теплообменников и турбин, чтобы в дальнейшем вывести их в серийное производство и обеспечить новые проекты.

По оценке Новака, в ближайшие годы экспорт российского СПГ вырастет в два раза — с 33 миллионов тонн до 66-ти — благодаря увеличению производства за счет новых проектов. Стратегической задачей он назвал выход на уровень 100 миллионов тонн в год.

Для этого необходимо обеспечить локализацию крупно- и среднетоннажного оборудования, а также снизить административные барьеры. Минэнерго при поддержке Минпромторга должно будет разработать дорожную карту соответствующего проекта.

Почти все российские СПГ-заводы используют иностранное оборудование, единственным исключением является четвертая линия завода «Ямал СПГ», которая работает по запатентованной «Новатэком» технологии «Арктический каскад». Однако глава компании Леонид Михельсон на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в 2022 году призвал резко увеличить финансирование разработок оборудования на замену импорту. Он подчеркнул, что за рубежом индустрия формировалась десятилетиями, поэтому ускоренно наладить производство оборудования такой высокой сложности без господдержки невозможно.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Древнейший алмаз нашли в России
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.