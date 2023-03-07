Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:15, 7 марта 2023Экономика

Сбер выпустил к 8 марта созданный совместно с нейросетью видеоролик

Сбер выпустил к 8 марта первый в России созданный совместно с нейросетью ролик

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

К Международному женскому дню Сбер впервые в России создал рекламный видеоролик совместно с генеративной нейросетью, задействовав новейшие технологии искусственного интеллекта и креативный потенциал человека.

Ролик к 8 Марта объединяет шедевры легендарного прошлого и красоту настоящего с помощью технологии будущего. В его основе — идея о том, что женщины прекрасны как легендарные произведения искусства. И новые технологии помогают это показать.
По сюжету ролика его героини — наши современницы — превращаются в образы со знаменитых женских портретов русских живописцев. По замыслу, видеоряд позволяет задуматься о ценности неповторимых характеров и помогает увидеть красоту глазами художника даже в самых обыденных ситуациях.

Для создания ролика в нейросеть загрузили множество работ живописцев, фотографов, дизайнеров. Она научилась генерировать уникальную визуализацию на основе предоставляемых картинок и тегов. Далее съёмочный материал разбивался на отдельные кадры и загружался в нейросеть. После этого формировался текстовый запрос: стиль определённого художника, желательные и нежелательные объекты в кадре. Сетка трансформировала полученное изображение в цифровой шум и перерисовывала его исходя из запроса.

Команда создателей ролика на 90 процентов состояла из женщин. Видеоролик будет доступен на различных телеканалах, в соцсетях, а также на сайте банка.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Романова
Обсудить
Последние новости
Шойгу объяснил смысл боев за Артемовск
Древнейший алмаз нашли в России
Бывший министр Улюкаев рассказал о радости жизни простого человека после тюрьмы
Российская авиакомпания объявила о распродаже билетов от трех тысяч рублей
В Кремле не стали комментировать сообщения о дате визита Си Цзиньпина
Ставкам по ипотеке в России спрогнозировали рост
Российский депутат отравился мухоморами и попал в реанимацию
Следователи нашли пыточную камеру в аэропорту Мариуполя
Популярная актриса вышла в свет в платье Уитни Хьюстон 27-летней давности
59-летнею россиянку нашли мертвой во дворе высотки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.