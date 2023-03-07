В ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность составлять подборки облигаций в юанях

В ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность составления подборок облигаций в юанях

Клиенты мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции теперь могут составлять персональные подборки облигаций в юанях для инвестирования. В обновленной версии брокерского приложения ВТБ клиентам стал доступен новый расширенный фильтр, который дает возможность составлять выборки бондов по валюте — сейчас это рублевые и юаневые ценные бумаги.

Сервис, позволяющий составлять персональные подборки для инвестирования, предоставляет возможность искать ценные бумаги по общим параметрам — типу актива или доходности. Для выбора облигаций также в качестве параметров можно использовать доходность к погашению, дату погашения, рейтинг надежности, уровень ликвидности, тип выплат, необходимость прохождения тестирования или наличия статуса квалифицированного инвестора, а теперь еще и валюту.

Составление подборок облигаций по валюте доступно во вкладке: «Биржа» → «Фильтр» → «Облигации» → «Создать фильтр» → «Валюта покупки» → «Подобрать».

«Мы видим, что популярность китайской валюты растет. Так, по итогам последней недели с 27 февраля по 3 марта 2023 год, объем торгов юанями среди клиентов ВТБ, находящихся на брокерском обслуживании, относительно недельных данных полгода назад — с 29 августа по 2 сентября 2022 года - увеличился почти вдвое — до более чем 16 миллиардов рублей. В долгосрочной перспективе юань и юаневые облигации могут служить хорошим инструментом для диверсификации валютных рисков, поэтому мы включили в сервис составления персональных подборок для инвестирования возможность отбирать облигации по валюте», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

Кроме того, в рамках последнего обновления у пользователей ВТБ Мои Инвестиции появилась возможность пополнять брокерский счет внутри приложения без необходимости переходить в ВТБ Онлайн. Также теперь можно выгружать брокерский отчет и выписку по счету депо не только в pdf, а и формате xls. Их можно найти в разделе «Прочее» → «Отчеты и справки».

