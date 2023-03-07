Россиянин приехал по объявлению о продаже машины и похитил владелицу авто

В Омске таксиста осудят за похищение и изнасилование женщины, собиравшейся продать машину

В Омске 40-летний таксист предстанет перед судом за похищение человека, кражу, разбой, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, днем 4 марта 2022 года он приехал к 30-летней ранее незнакомой ему россиянке, которая выложила объявление о продаже машины Mazda. Притворившись покупателем, фигурант зашел в квартиру. Поняв, что потерпевшая находится дома одна, он достал макет пистолета и похитил золотые изделия, телефон и кошелек. Затем он посадил жертву в свою машину Nissan, вывез ее в гараж и там, угрожая расправой, заставил подписать договор купли-продажа автомобиля Mazda.

После этого он запер женщину в погребе, где держал в течение пяти часов. Вернувшись на ее машине, он поместил связанную жертву в багажник и вывез ее в лес, где надругался над ней. На утро он отправился в город, чтобы продать машину и встретиться с покупателями. Те засомневались в легальности сделки, проявили бдительность и вызвали полицию. Вскоре в органы обратилась и потерпевшая — она добралась до города на попутках.

В результате таксист был задержан, он частично признал вину. Похищенное имущество стражи порядка вернули владелице. Ущерб от преступлений обвиняемого составил почти два миллиона рублей. По решению суда его поместили в СИЗО.

Известно, что ранее он был неоднократно судим за кражи, разбои и другие преступления.