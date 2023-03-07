В Туле отреставрировали здание музея оружия на территории кремля

Здание музея оружия откроется в Тульском кремле после реставрации

Историческое здание музея оружия, располагающееся на территории Тульского кремля, откроется после реставрации в начале марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Как уточнили в пресс-службе, реставрационные работы продолжались около двух лет. В здании начнет работать Выставочный и культурно-просветительный центр, который примет первых посетителей уже 9 марта.

Отмечается, что к открытию сотрудники центра подготовили выставку «И была на Туле сеча великая», которая рассказывает об обороне Тульского кремля от войск крымского хана Девлет-Гирея I в июне 1552 года.

Здание было построено в 1862 году и изначально функционировало как собор. В 1930-е годы храм был закрыт, и здание было отдано аэроклубу и клубу физкультурников. В 1972-1989 годах после реконструкции здесь открылся музея оружия.

