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08:47, 7 марта 2023Моя страна

В Туле отреставрировали здание музея оружия на территории кремля

Здание музея оружия откроется в Тульском кремле после реставрации

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Историческое здание музея оружия, располагающееся на территории Тульского кремля, откроется после реставрации в начале марта. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу музея.

Как уточнили в пресс-службе, реставрационные работы продолжались около двух лет. В здании начнет работать Выставочный и культурно-просветительный центр, который примет первых посетителей уже 9 марта.

Отмечается, что к открытию сотрудники центра подготовили выставку «И была на Туле сеча великая», которая рассказывает об обороне Тульского кремля от войск крымского хана Девлет-Гирея I в июне 1552 года.

Здание было построено в 1862 году и изначально функционировало как собор. В 1930-е годы храм был закрыт, и здание было отдано аэроклубу и клубу физкультурников. В 1972-1989 годах после реконструкции здесь открылся музея оружия.

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Варвара Кошечкина
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