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10:31, 7 марта 2023Россия

В Херсонской области прошло первое заседание избиркома нового созыва

В Херсонской области прошло первое заседание избирательной комиссии нового созыва

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В Херсонской области прошло первое заседание Избирательной комиссии нового созыва. Об этом сообщает ресурс ZOV.Херсон.

Деятельность этого органа в регионе теперь регламентируется законодательством Российской Федерации. Председателем избиркома единогласно избрали Марину Захарову — за нее проголосовали все десять присутствующих членов комиссии. Также в заседании принимал участие и глава Херсонской области Владимир Сальдо.

«В этом году пройдут первые выборы по Российскому законодательству. Мы будем избирать депутатов Законодательного Собрания, депутатов муниципальных округов», – рассказала глава избиркома Херсонской области Марина Захарова.

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Татьяна Романова
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