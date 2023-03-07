Дина Рубина возглавила рейтинг самых популярных русскоязычных писательниц

Названы самые популярные русскоязычные писательницы в категории «современная русская литература» по версии книжного сервиса «Литрес». Результаты исследования предпочтений читателей приводит ТАСС.

Первое место в списке самых популярных писательниц заняла Дина Рубина со своим романом «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин», который возглавлял рейтинг произведений с февраля 2018 по февраль 2023 года.

Второе место заняла Гузель Яхина, ставшая лауреатом таких премий, как «Ясная Поляна» и «Большая книга». Ее самым популярным произведением стал роман «Зулейха открывает глаза». В тройку самых лучших также вошла Наринэ Абгарян — ее повесть под названием «Манюня» пользовалась наибольшим спросом.

«Замыкают пятерку рейтинга Людмила Улицкая и Мария Метлицкая», — говорится в сообщении сервиса. В список самых популярных писательниц также вошли Марина Степнова, Маша Трауб, Виктория Токарева, Мариам Петросян и Татьяна Устинова.

В середине февраля российская книжная палата опубликовала список самых издаваемых писателей в стране.