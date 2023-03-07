Россиянин стал фигурантом дела из-за видео о причастности ВСУ к пожару на складе

ФСБ задержала россиянина за фейк о причастности ВСУ к пожару на складе во Владимире

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, разместившего видео с ложной информацией о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожару во Владимире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным спецслужбы, 42-летний житель Собинского района опубликовал видеозапись в одном из сообществ «ВКонтакте». В ней были представлены недостоверные сведения о том, что к пожару на складе на улице 16 лет Октября причастны украинские военные.

Спустя два часа после размещения записи мужчина был задержан. Он признался в содеянном. В отношении него возбудили дело по статье 207 («Распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет ограничения свободы.