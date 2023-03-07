Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:22, 7 марта 2023Силовые структуры

Россиянин стал фигурантом дела из-за видео о причастности ВСУ к пожару на складе

ФСБ задержала россиянина за фейк о причастности ВСУ к пожару на складе во Владимире

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали россиянина, разместившего видео с ложной информацией о причастности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к пожару во Владимире. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

По данным спецслужбы, 42-летний житель Собинского района опубликовал видеозапись в одном из сообществ «ВКонтакте». В ней были представлены недостоверные сведения о том, что к пожару на складе на улице 16 лет Октября причастны украинские военные.

Спустя два часа после размещения записи мужчина был задержан. Он признался в содеянном. В отношении него возбудили дело по статье 207 («Распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан») УК РФ. Фигуранту грозит до трех лет ограничения свободы.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Владимир Шарапов
Обсудить
Последние новости
Разведка США назвала предполагаемых виновников диверсии на «Северных потоках»
Пассажир самолета захотел зарезать стюардессу сломанной ложкой и попал на видео
МИД Украины ответил на обвинения в причастности к атаке на российский самолет
Группа «Город 312» заявила о приостановке концертной деятельности
В России запустили проект «Женских рук дело»
В Белоруссии раскрыли систему вербовки Украиной граждан для совершения терактов
СКР возбудил дело в отношении россиянина за нападение на охранника парка
43-летняя Анна Семенович рассказала о попытках забеременеть
Иностранный футбольный клуб оштрафовали за поддержку России
Названа возможная причина пожара в здании ГУ МВД на Петровке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.