Ползавший до кабинета врача россиянин с переломом ног рассказал о случившемся

Мужчина, который в Каменск-Уральске полз до кабинета врача, сказал, что не винит медиков

Мужчина с переломом ног, который в травмпункте Каменск-Уральского Свердловской области полз до кабинета врача, рассказал о случившемся. Его слова публикует РЕН ТВ.

«Я посчитал, что незначительная травма была, но ступить как бы не мог. Решили скорую не вызывать, на своем транспорте добрались. На даче залез на коленках так, и посчитал, что здесь также доберусь. Я дополз, потом мне дали кресло-коляску», — сказал мужчина.

Он добавил, что не имеет претензий к врачам, так как принял решение самостоятельно добираться до травмпункта. По словам россиянина, распространившееся в сети видео, где он ползет в травмпункт, снимал его брат — мужчина не понимает, зачем он выложил его в интернет.

О случившемся в российском городе стало известно в понедельник, 6 марта. В сети распространилось видео, где мужчина с переломом ног полз по ступенькам отдела травматологии. Сообщалось, что мужчине отказали в выдаче инвалидной коляске. Тогда утверждалось, что происходящее на видео сняла жена мужчины, которая рассказала, что его хотели протащить к кабинету врача волоком, но не смогли и решили надеть на колени пострадавшего шлепки, а на руки — рукавицы.