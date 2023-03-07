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02:48, 7 марта 2023Экономика

Экономист заявил об ускорении глобальной инфляции

Экономист Рамазанов назвал рост цен на продукты признаком ускорения глобальной инфляции

Фото: Alexander Schimmeck / Unsplash

Профессор РЭУ имени Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов в беседе с агентством «Прайм» сообщил, что мировые цены на продовольствие падают, однако еда в магазинах продолжает дорожать.

По его словам, причина заключается в увеличении издержек на пути «от поля до прилавка». Экономист добавил, что достаточно долго розничным продавцам, в частности в России, приходилось сдерживать рост цен на продовольственные товары. Он отметил, что в настоящее время продавцы пытаются компенсировать издержки за счет сохранения цен на достигнутом уровне или их роста.

Ибрагим подчеркнул, что постоянный рост торговой наценки во всех сегментах свидетельствует о сохраняющемся ускорении глобальной инфляции во всех сферах. По его словам, этот фактор продолжит оказывать существенное влияние на глобальную экономику.

При этом эксперт назвал хорошим признаком падение биржевых цен на продовольственное сырье и отдельные виды товаров в течение года. Он пояснил, что это связано с ростом российского агроэкспорта, а также увеличением доли прямых поставок в страны-импортеры без посредничества Европы и США. По его мнению, в конечном итоге это может позитивно отразиться на стоимости продуктов на прилавках.

Ранее руководитель направления «Макроэкономический анализ и финансовые рынки» ЦСР Наталья Сафина спрогнозировала ускорение инфляции на Западе. По ее словам, ограничения на российский сырьевой экспорт не являются первоисточником колоссального инфляционного давления в США и странах Евросоюза, однако санкции могут стать серьезным фактором для дальнейшего ускорения роста цен в мире.

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Марина Совина
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