В России подорожало вторичное жилье

«Этажи»: цены на вторичное жилье в России выросли до 7,5%

По итогам февраля 2023 года цены на вторичное жилье в России выросли до 7,5 процента. О том, что в стране подорожала готовая недвижимость, сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи».

Сильнее всего стоимость «вторички» выросла в Краснодаре — на 7,5 процента. На втором месте оказался Челябинск с ростом на 4,6 процента, на третьем — Нижний Новгород, где такое жилье подорожало на 3,5 процента. Пятерку лидеров замкнули Екатеринбург и Санкт-Петербурге, в которых цена продажи увеличилась на 2,7 и 1,6 процента соответственно.

До февраля цена продажи «вторички» падала, так как продавцы делали большие скидки. Перелом тренда произошел на фоне повышения ипотечных ставок по льготным программам на новостройки. «Теперь новостройки потеряли популярность, и люди снова переориентировались на вторичку, которую покупать значительно более безопасно: исключено банкротство застройщика», — рассказали эксперты.

Ранее россиянам назвали самые популярные районы Москвы для покупки жилья. В январе-феврале 2023 года ими оказались Марьино, на который пришлось 20 процентов от всех сделок, Кузьминки (17 процентов) и Братеево (18 процентов).