Стало известно о возможных поставках дизтоплива из России в обход санкций

Refinitiv: Россия поставила более 190 тысяч тонн дизтоплива Саудовской Аравии

В феврале Россия начала отгружать дизельное топливо в Саудовскую Аравию. Эксперты предполагают, что поставляемый стране, которая и так является крупным экспортером данного вида топлива, российский нефтепродукт могут перерабатывать и реэкспортировать в другие страны в обход санкций. О такой возможности стало известно Reuters.

За месяц в порты Саудовской Аравии было отгружено более 190 тысяч тонн дизельного топлива российского происхождения. Танкер Srini погрузил в порту Приморск 66 тысяч тонн и сейчас находится на разгрузке в терминале порта Джидда (на восточном побережье Красного моря). Еще два судна — Apanemo и Zarya — идут в главный нефтяной порт страны Рас-Таннура.

До начала спецоперации на Украине и последовавшим за ней введением санкций основным покупателем российского дизтоплива был Евросоюз. Однако поставки по этому направлению прекратились 5 февраля, когда в силу вступило эмбарго на закупки нефтепродуктов из России. К декабрю прошлого года импорт российского дизеля европейскими странами упал примерно на 40 процентов — его заменили поставки из Саудовской Аравии и Индии.

По недавней оценке управления энергетической информации Минэнерго США, после вступления в силу санкций в начале февраля импорт дизтоплива из России в Европу морем сократился с 53 процентов до двух. На этом фоне резко выросли поставки топлива из Саудовской Аравии — по данным ведомства, за февраль они увеличились до 202 тысяч баррелей в сутки против 68 баррелей в сутки в период с октября 2021 года по сентябрь 2022-го.