В Совфеде назвали сумасшествием заявление Болтона о победе в ядерной войне

Сенатор Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотреть число ядерных боеголовок, чтобы противостоять Москве. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам российского сенатора, одержимость Вашингтона победой в ядерной войне стоит расценивать как «очевидный признак политического сумасшествия».

Кроме того, Пушков отметил, что власти США совершенно не думают о том, «на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта».

Ранее Болтон призвал Вашингтон пересмотреть вопрос о числе ядерных боеголовок и систем и увеличить их количество на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. «Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам», — заявил Болтон.