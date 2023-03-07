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01:15, 7 марта 2023Россия

В Совфеде назвали сумасшествием заявление Болтона о победе в ядерной войне

Сенатор Пушков назвал политическим сумасшествием слова Болтона о победе в ядерной войне

Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press

Член Совета Федерации России Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости пересмотреть число ядерных боеголовок, чтобы противостоять Москве. Своим мнением он поделился в Telegram-канале.

По словам российского сенатора, одержимость Вашингтона победой в ядерной войне стоит расценивать как «очевидный признак политического сумасшествия».

Кроме того, Пушков отметил, что власти США совершенно не думают о том, «на что будет похожа сама Америка в случае ядерного конфликта».

Ранее Болтон призвал Вашингтон пересмотреть вопрос о числе ядерных боеголовок и систем и увеличить их количество на случай возможного противостояния с Россией и Китаем. «Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам», — заявил Болтон.

Марина Совина
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