Минобороны предложило сохранить за семьями участников СВО служебное жилье

РБК: Минобороны предложило сохранить за семьями участников СВО право на служебное жилье

Минобороны разработало законопроект, который должен повысить социальную защищенность военнослужащих. При переводе за рубеж или в ряд регионов России за их семьями предлагается сохранить право на служебное и арендованное жилье. Об этом во вторник, 7 марта, пишет РБК со ссылкой на документ.

Законопроект предполагает, что участникам специальной военной операции (СВО) и их семьям дадут возможность проживать в служебном или арендуемом жилье вне зависимости от изменения места прохождения службы, а также получать компенсацию за аренду. Аналогичные гарантии будут предусмотрены и для сотрудников органов внутренних дел.

Как следует из документа, меры направлены на «повышение социальной поддержки и уровня социальной защищенности военнослужащих» и не потребуют дополнительных затрат из бюджета. Законопроект был вынесен министром обороны Сергеем Шойгу на заседание комиссии правительства по законопроектной деятельности 6 марта и был одобрен, сообщили источники издания.

Ранее региональные власти получили право передавать другим очередникам квартиры, предназначавшиеся для людей, уволенных с военной службы, но не востребованные ими. Такой закон вступил в силу 4 февраля. Жилье, предназначавшееся военным, может остаться невостребованным, например, из-за смерти собственника, отказа от жилья или в связи с переездом. Ранее регионам запрещалось передать его другим претендентам.