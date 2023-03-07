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19:50, 7 марта 2023Ценности

Тату-мастер назвал четыре необходимых клиенту во время сеанса предмета

Тату-мастер spittinginkpro: клиенту следует принести на сеанс наушники и черную одежду

Фото: Oleksandr Nagaiets / Shutterstock / Fotodom

Тату-мастер с никнеймом @spittinginkpro из Ванкувера, Канада, назвал четыре необходимых клиенту во время сеанса предмета. Соответствующий ролик появился на его странице в TikTok.

По словам специалиста, на процедуру следует принести наушники, поскольку прослушивание музыки или подкастов поможет отвлечься от болезненных ощущений. Кроме того, он посоветовал взять с собой закуски и напитки, а также запасную черную одежду свободного кроя, чтобы чувствовать себя комфортно и не испачкать любимый наряд.

«Иногда во время сеанса нанесения татуировки, особенно длительного, температура тела меняется. Вам может стать прохладно, поэтому было бы неплохо иметь при себе плед или куртку», — добавил эксперт. Также он напомнил, что необходимо заранее уточнять у мастера, каким способом предпочтительно оплачивать его работу.

В феврале мастер и владелица тату-салона Lovesick в Брисбене, Австралия, Дейзи Лавсик назвала одежду, которая подходит для посещения сеансов. Она посоветовала приходить на процедуру в спортивном костюме или старой футболке.

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Алина Гостева
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