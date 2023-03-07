Россиянка разозлилась на шумящих детей и избила бутылкой их тренера по каратэ

Пассажирка поезда Москва — Воркута избила бутылкой тренера по каратэ

В поезде Москва — Воркута женщина разозлилась на шумящих детей и избила бутылкой их тренера по каратэ. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел 6 марта. 50-летняя пассажирка вступила в словесную перепалку с тренером, сопровождавшим детскую команду, из-за того, что подопечные громко разговаривали и бегали по вагону.

В ходе конфликта россиянка набросилась на мужчину, поцарапала ему лицо и несколько раз ударила его бутылкой с водой. После этого тренер оттолкнул разозленную женщину.

Уточняется, что пассажирка отказалась от медицинского освидетельствования и не стала предъявлять попутчику претензии.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске трое мужчин до смерти избили 13-летнего школьника из-за того, что он громко разговаривал с друзьями в трамвае и матерился во время поездки.