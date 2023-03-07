Экс-министр Улюкаев рассказал о «кайфе» от жизни простого человека после тюрьмы

Экс-министр Улюкаев: человека ограничивают и кресло министра, и нары заключенного

Вернувшийся на свободу после тюремного заключения по делу о получении взятки бывший глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта» рассказал, что доволен своим нынешним положением простого человека и испытывает радость по этому поводу.

«Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я — человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — сказал Улюкаев.

По словам экс-министра, и кресло министра, и нары заключенного ограничивают человека. Появившееся у него свободное время экс-глава Минэкономразвития, по его словам, проводит с родственниками. При этом бывший министр подчеркнул, что после освобождения он оказался не готов к жизни, которая, как утверждает Улюкаев, сильно изменилась. «Все другое», — сказал он и уточнил, что речь идет прежде всего об отношениях между людьми.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии в декабре 2017 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. 29 апреля 2022 года суд утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) экс-министра. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение, и 12 мая бывший чиновник вышел на свободу.