Бывший министр Улюкаев рассказал о «кайфе» от жизни среди людей после тюрьмы

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев: получаю кайф от жизни среди людей

Экс-глава Минэкономразвития России Алексей Улюкаев признался, что получает удовольствие от жизни «частного человека». Заявление бывший чиновник сделал в интервью YouTube-каналу Naidi mamonta.

«Я был то каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, то зэком. А теперь я человек среди людей. Это удивительный кайф, на самом деле. Ходить по улицам, вести себя, как все остальные», — поделился Улюкаев.

Бывший министр отметил, что теперь старается как можно больше времени проводить с родными.

Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии в декабре 2017 года по обвинению в получении взятки в размере двух миллионов долларов. 29 апреля 2022 года суд утвердил условно-досрочное освобождение (УДО) экс-министра. Прокуратура и ФСИН решили не обжаловать его освобождение, и 12 мая бывший чиновник вышел на свободу.