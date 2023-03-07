Уровень поддержки помощи Украине в ЕС и США снизился

The Economist: в Евросоюзе и США снизился уровень поддержки предоставления помощи Украине

В США и странах Евросоюза (ЕС) снижается уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России. Об этом пишет The Economist со ссылкой на результаты совместного с британской компанией по анализу данных YouGov опроса.

Как следует из результатов опроса, в США финансирование помощи Украине стали меньше поддерживать как республиканцы, так и демократы, хотя действующий президент США Джо Байден, который активно поддерживает Киев, является членом этой партии.

По данным опроса, поддержку Украины в апреле 2022-го одобряли 67 процентов республиканцев, теперь — только 39 процентов. Среди демократов фиксируется снижение с 82 до 75 процентов. Больше всего опрошенные выступают за отправку гуманитарной помощи, менее всего — за отправку своих войск в зону конфликта.

Такая же тенденция наблюдается и в европейских странах. При этом там также падает и поддержка усиления санкций против России: в Великобритании в феврале 2022-го она была на уровне около 45 процентов, сейчас — 35 процентов; в Германии упала с около 40 до менее 30 процентов; во Франции — с чуть более чем 25 до 20 процентов.

Ранее сообщалось, что Европа и США в том числе сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, и потому помощь Украине может задержаться. Как писала газета The Guardian, международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, уже работает с задержками из-за бюрократических проблем с торгами.

