Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:30, 7 марта 2023Мир

Уровень поддержки помощи Украине в ЕС и США снизился

The Economist: в Евросоюзе и США снизился уровень поддержки предоставления помощи Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

В США и странах Евросоюза (ЕС) снижается уровень поддержки предоставления Украине военной помощи и усиления санкций против России. Об этом пишет The Economist со ссылкой на результаты совместного с британской компанией по анализу данных YouGov опроса.

Как следует из результатов опроса, в США финансирование помощи Украине стали меньше поддерживать как республиканцы, так и демократы, хотя действующий президент США Джо Байден, который активно поддерживает Киев, является членом этой партии.

Материалы по теме:
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard. С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
США и Германия поставят Украине танки Abrams и Leopard.С чем российская армия столкнется уже в ближайшие месяцы?
25 января 2023
«Хлопать дверью — не наш метод» Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
«Хлопать дверью — не наш метод»Отношения России и Евросоюза достигли низшей точки. Как вернуть их на прежний уровень?
17 февраля 2023
«США чувствуют себя на Украине как дома» Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
«США чувствуют себя на Украине как дома»Зачем Джо Байден тайно приехал в Киев и как это изменит ситуацию на поле боя?
22 февраля 2023

По данным опроса, поддержку Украины в апреле 2022-го одобряли 67 процентов республиканцев, теперь — только 39 процентов. Среди демократов фиксируется снижение с 82 до 75 процентов. Больше всего опрошенные выступают за отправку гуманитарной помощи, менее всего — за отправку своих войск в зону конфликта.

Такая же тенденция наблюдается и в европейских странах. При этом там также падает и поддержка усиления санкций против России: в Великобритании в феврале 2022-го она была на уровне около 45 процентов, сейчас — 35 процентов; в Германии упала с около 40 до менее 30 процентов; во Франции — с чуть более чем 25 до 20 процентов.

Ранее сообщалось, что Европа и США в том числе сталкиваются с нехваткой производственных мощностей, и потому помощь Украине может задержаться. Как писала газета The Guardian, международный фонд помощи Украине, возглавляемый Великобританией, уже работает с задержками из-за бюрократических проблем с торгами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Американский ветеран раскрыл планы Запада после окончания конфликта на Украине
Уровень поддержки помощи Украине в ЕС и США снизился
Украина попросила у США кассетные боеприпасы MK-20
Пропавшая 30 лет назад и признанная мертвой женщина нашлась живой за границей
Во Франции назвали срок открытия Нотр-Дама
В Москве открылась новая крупная поликлиника
В Госдуме призвали избегать проволочек в процессе поддержки военнослужащих
Стало известно об отношении владельцев крупных компаний к своему внешнему виду
Российские военные начали отрезать ВСУ в Авдеевке от путей снабжения
В Совфеде назвали сумасшествием заявление Болтона о победе в ядерной войне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.