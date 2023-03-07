Российско-немецкий телескоп «Спектр-РГ» обнаружил катаклизмическую переменную

Космический телескоп «Спектр-РГ» России и Германии обнаружил катаклизмическую переменную

Астрономы обнаружили новую магнитную катаклизмическую переменную, получившую обозначение SRGE J075818-612027, с помощью российско-немецкого космического аппарата «Спектр-РГ» и спутника для исследования транзитных планет TESS. Результаты представлены в препринте, опубликованном в репозитории arXiv.

Катаклизмические переменные (CV) — это двойные звездные системы, состоящие из белого карлика, аккрецирующего материал от нормального звездного компаньона. Они неравномерно увеличивают яркость в несколько раз, а затем снова снижают ее до состояния покоя. Поляры являются подклассом катаклизмических переменных, отличающихся от других CV наличием очень сильного магнитного поля.

Исследователи проанализировали данные наблюдений поля рассеянного скопления NGC 2516, полученные рентгеновским телескопом eROSITA-Спектр-РГ и TESS. SRGE J075818-612027 был идентифицирован как один из самых ярких объектов поля в рентгеновском излучении во время фазы наблюдений eROSITA Calibration and Performance Verification (CalPV). Оказалось, что объект, питаемый за счет аккреции, не принадлежит скоплению и расположен на фоне, на расстоянии от 4000 до 13,5 тысячи световых лет.

Период изменения блеска составляет около 106 минут. Природу объекта подтвердило выявление излучения Бальмера, которое генерируется атомами водорода, наложенного на спектр с отсутствием пиков или с небольшими пиками голубых длин волн. Спектр рентгеновского излучения соответствует излучению плазмы на уровне около 10 килоэлектронвольт, что типично для поляров. Кроме того, объект демонстрирует большие изменения величин на значительных временных масштабах как в оптическом, так и в рентгеновском диапазоне длин волн, что также подтверждает, что он является поляром.

По словам ученых, eROSITA может обнаружить гораздо больше магнитных CV посредством систематических наблюдений за всеми точечными источниками рентгеновского излучения, обнаруженными в предыдущих обзорах неба.