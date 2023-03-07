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21:45, 7 марта 2023Забота о себе

Варум и Агутин рассказали о расписании интимной жизни после 50 лет

Варум назвала секс после 50 «актом милосердия» и пускает мужа в спальню три раза в неделю

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Российская звездная пара, 54-летний Леонид Агутин и 53-летняя Анжелика Варум, в программе «Ты не поверишь!» на канале НТВ рассказала о расписании своей интимной жизни. Супругов цитирует KP.RU.

Агутин признался, что несколько лет назад они с женой разъехались по разным комнатам — это было вызвано чередой мелких ссор по пустякам. «Она там какие-то фильмы смотрит. С первой же серии засыпала, а я досматривал до конца», — вспомнил он. Варум, в свою очередь, назвала секс после 50 лет «актом милосердия» и согласилась иногда пускать мужа к себе в спальню.

Агутин уточнил, что такие романтические свидания у них с женой происходят три раза в неделю. «Какие-то дни специально поспать надо вместе. Среда, пятница и воскресенье», — сказал артист.

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Ранее психолог Роберт Вайс подсказал пожилым супругам способы сделать свою интимную жизнь такой же комфортной и горячей, как в молодости. По его словам, они должны пользоваться смазками и секс-игрушками.

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Александра Лисица
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