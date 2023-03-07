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17:17, 7 марта 2023Интернет и СМИ

В России запустили проект о выдающихся женщинах

«ВКонтакте» запустила проект «Женских рук дело», который расскажет о великих женщинах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

«ВКонтакте» запустила социальный проект «Женских рук дело», который расскажет о великих российских женщинах из разных сфер с помощью голографических экспозиций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основу экспозиций лягут цифровые 3D-копии героинь, созданные художниками специально для проекта, которые можно будет увидеть как в сервисе, так и в творческих и общественных пространствах городов России.

«Героиню первой голографической экспозиции пользователи выбирают в сервисе "О женщинах": здесь представлены карточки о достижениях женщин. Каждый день можно голосовать за трех претенденток: выиграет та, у которой к 27 марта наберется больше всего голосов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что те пользователи, которые будут голосовать ежедневно, смогут установить уникальные эмодзи-статусы.

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Варвара Кошечкина
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