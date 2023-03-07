В России запустили проект о выдающихся женщинах

«ВКонтакте» запустила проект «Женских рук дело», который расскажет о великих женщинах

«ВКонтакте» запустила социальный проект «Женских рук дело», который расскажет о великих российских женщинах из разных сфер с помощью голографических экспозиций. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В основу экспозиций лягут цифровые 3D-копии героинь, созданные художниками специально для проекта, которые можно будет увидеть как в сервисе, так и в творческих и общественных пространствах городов России.

«Героиню первой голографической экспозиции пользователи выбирают в сервисе "О женщинах": здесь представлены карточки о достижениях женщин. Каждый день можно голосовать за трех претенденток: выиграет та, у которой к 27 марта наберется больше всего голосов», — сказано в сообщении.

Отмечается, что те пользователи, которые будут голосовать ежедневно, смогут установить уникальные эмодзи-статусы.

