Пенсионер утонул в сточных водах канализации в Подмосковье
В Красногорске 73-летний мужчина утонул в сточных водах канализации. О случившемся под Москвой стало известно РЕН ТВ.
По данным телеканала, погибший работал на водоканале и во время смены захлебнулся сточными водами — тело россиянина обнаружил коллега, когда должен был сменить его на работе.
«Предварительно, мужчина упал в емкость со сточными водами и захлебнулся, следов насильственной смерти и повреждений на теле не обнаружено», — сказал источник телеканала.
Тело сотрудника водоканала доставили в морг, рядом с ним в канализации нашли грабли. Есть данные, что мужчина в момент гибели был пьян.
Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода на дне канализационного колодца нашли тело 18-летнего мужчины — он считался пропавшим почти месяц. Следователи установили, что россиянин умер после падения в канализационный люк, на котором не было крышки.