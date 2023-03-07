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12:52, 7 марта 2023Россия

Пенсионер утонул в сточных водах канализации в Подмосковье

В Красногорске 73-летний мужчина захлебнулся сточными водами в канализации

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

В Красногорске 73-летний мужчина утонул в сточных водах канализации. О случившемся под Москвой стало известно РЕН ТВ.

По данным телеканала, погибший работал на водоканале и во время смены захлебнулся сточными водами — тело россиянина обнаружил коллега, когда должен был сменить его на работе.

«Предварительно, мужчина упал в емкость со сточными водами и захлебнулся, следов насильственной смерти и повреждений на теле не обнаружено», — сказал источник телеканала.

Тело сотрудника водоканала доставили в морг, рядом с ним в канализации нашли грабли. Есть данные, что мужчина в момент гибели был пьян.

Ранее в Ленинском районе Нижнего Новгорода на дне канализационного колодца нашли тело 18-летнего мужчины — он считался пропавшим почти месяц. Следователи установили, что россиянин умер после падения в канализационный люк, на котором не было крышки.

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Анастасия Шейкина
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