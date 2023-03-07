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11:32, 7 марта 2023Россия

В Госдуме предложили Минюсту подумать о ликвидации партии «Яблоко»

Депутат ГД Новичков направил Минюсту призыв подумать о ликвидации партии «Яблоко»

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Госдуме предложили Минюсту подумать о ликвидации партии «Яблоко». С таким призывом письменно выступил депутат нижней палаты парламента от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Новичков. Текст обращения Новичкова к глава ведомства Константину Чуйченко приводит РИА Новости.

В своем письме депутат предлагает изучить позицию партии «Яблоко» по Крыму и четырем новым территориям России. Новичков предположил, что политическое объединение может вести противозаконную деятельность.

«Считаю необходимым (…) рассмотреть возможность обращения в суд с целью ликвидации политической партии "Российская объединенная демократическая партия "Яблоко"" в связи с возможным наличием в ее политических целях и действиях признаков экстремистской деятельности», — написал главе Минюста депутат.

«Яблоко» основано в 1993 году как избирательный блок, позже была преобразовано в политическое движение, а с 2001 года — в партию. Вплоть до 2003 года имело свою фракцию в Госдуме. Больше всего депутатов от движения — 46 человек — было представлено в Госдуме второго созыва, заседавшей с 1995 по 2000 годы. В настоящее время партия не представлена в Госдуме, ее члены избрались лишь в несколько региональных парламентов.

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Марк Леонов
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