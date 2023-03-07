В России выросло кредитование в юанях

«Ъ»: российские банки увеличили объемы корпоративных кредитов в юанях

В России банки увеличили объемы корпоративного кредитования в юанях, пишет газета «Коммерсантъ». Рост объясняется как ставками ниже, чем по рублевым кредитам, так и спросом на конвертацию кредитов из «недружественных» валют.

В конце февраля в Альфа-банке портфель превышал 18 миллиардов юаней, в Росбанке — около двух миллиардов, а в банке «Зенит» на конец февраля коло 10 процентов кредитного портфеля крупных компаний пришлось на китайскую валюту. Впрочем, участники рынка пока сомневаются в перспективах. Как сказал, например, банковский эксперт Алексей Нечаев, «немногочисленные примеры размещения юаневых облигаций также заставляют усомниться в том, что кредиты в юанях займут весомую долю в портфелях банков».

Ранее стало известно, что юань стал самой популярной валютой на российской бирже с расчетом на «завтра». Как писал «Коммерсантъ», объем торгов с ним превысил 1,48 триллиона рублей, обогнав показатели по доллару (1,42 триллиона рублей). Доля китайской валюты в общем обороте спот-рынка приблизилась к 40 процентам. При этом в феврале 2022 года пропорции были в пользу американской валюты: доллар — 87,6 процента, евро — 11,9 процента, юань — 0,32 процента.