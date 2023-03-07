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18:37, 7 марта 2023Путешествия

Раскрыто популярное у богатых россиян экзотическое направление для отдыха

Bloomberg: все больше состоятельных россиян бронируют охотничьи туры в Зимбабве

Фото: Reinhard Kaufhold / dpa / Zentralbild / Globallookpress.com

Все большее количество богатых россиян на фоне введенных Западом антироссийских санкций бронируют туры с наблюдением за животными или охотой в Зимбабве. Популярное у состоятельных туристов из России экзотическое направление для отдыха раскрыло агентство Bloomberg.

Президент местной ассоциации операторов сафари Эммануэль Фундира рассказал изданию, что в африканской стране наблюдается всплеск бизнеса, в особенности из-за возросшего турпотока из России.

По его словам, Хараре хочет использовать свои дружеские связи с Москвой, чтобы извлечь пользу из пробела, образовавшегося после того, как санкции ограничили россиянам доступ к некоторым туристическим направлениям.

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Фундира также сообщил, что совсем недавно один из российских туристов потратил около 500 тысяч долларов на двухнедельное сафари в Зимбабве.

В октябре стало известно, что Зимбабве настроено на открытие прямого авиасообщения с Россией. Об этом уведомил спикер нацсобрания парламента Джейкоб Муденда. Он отметил, что власти страны уже прорабатывают этот вопрос.

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Фариза Бацазова
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